Общество

Голикова: Россия катастрофически теряет население

2 июля19:05

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофическом сокращении населения. Как пишет ТАСС, по её словам, за четыре месяца этого года убыль составила 149 тысяч человек. Она также отметила, что регионы часто снижали статистику смертности от ряда причин «в погоне за качественными показателями». После критики Минздрава цифры федеральным властям стали подавать более реальные.

Голикова призналась, сколько семей с детьми живут за чертой бедности

Ранее НСН писала, что российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить. Об этом также заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что эта сумма эквивалентна нескольким бюджетам российских регионов. Вице-премьер сделала акцент на том, что экономический рост напрямую связан с заботой о здоровье работающих граждан.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваНаселениеСмертность