Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофическом сокращении населения. Как пишет ТАСС, по её словам, за четыре месяца этого года убыль составила 149 тысяч человек. Она также отметила, что регионы часто снижали статистику смертности от ряда причин «в погоне за качественными показателями». После критики Минздрава цифры федеральным властям стали подавать более реальные.