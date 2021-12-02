Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Африки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России вводится 14-дневный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, сообщает ТАСС.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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