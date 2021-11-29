Дипмиссия России в Кейптауне готова вывозить россиян из ЮАР

Российские дипломаты хотят подготовить специальный борт для отправки сограждан из ЮАР на родину, сообщается в Telegram-канале диппредставительства в республике. Сейчас посольство России и генконсульство рассматривают возможность организации вылета из Кейптаун на 1-3 декабря. В дипломатической миссии уточняют, что решение об организации спецрейса принято в связи с обнаружением нового штамма COVID-19 - «омикрон» и введёнными ограничениями в авиасообщении между двумя странами.

Страны начали закрывать границы из-за штамма коронавируса «омикрон»

«Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну», — говорится в сообщении. Ранее гражданам России, оказавшимся за закрытыми границами, предлагали эвакуацию на частном самолёте. При этом, цена на билет превышала миллион рублей (15 тысяч евро).

Первые случаи заражения новым штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 26 ноября. Первой страной в Европе, где был обнаружен вирус, стала Бельгия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеДипломатыЮАР
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