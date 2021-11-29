Дипмиссия России в Кейптауне готова вывозить россиян из ЮАР

«Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну», — говорится в сообщении. Ранее гражданам России, оказавшимся за закрытыми границами, предлагали эвакуацию на частном самолёте. При этом, цена на билет превышала миллион рублей (15 тысяч евро).

Первые случаи заражения новым штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 26 ноября. Первой страной в Европе, где был обнаружен вирус, стала Бельгия.