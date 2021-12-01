ВОЗ: омикрон-штамм обнаружен уже в 23 странах

Гендиректор всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 23 странах уже обнаружен новый южно-африканский штамм. Об этом сообщает ТАСС.

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В ВОЗ уверены, что число государств с омикрон-штаммом будет расти.

Новый штамм, обнаруженный в Южной Африке обладает большим количеством мутаций, что может влиять на его устойчивость к вакцинам и быстроту распространения. В ВОЗ заявили, что омикрон-штамм «вызывает обеспокоенность».

Ранее в организации здравоохранения заявили, что пока создание новой вакцины не требуется. Фармацевтам будет достаточно внести несколько незначительных изменений в уже существующие на рынке вакцины.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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