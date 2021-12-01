ВОЗ: омикрон-штамм обнаружен уже в 23 странах

В ВОЗ уверены, что число государств с омикрон-штаммом будет расти.

Новый штамм, обнаруженный в Южной Африке обладает большим количеством мутаций, что может влиять на его устойчивость к вакцинам и быстроту распространения. В ВОЗ заявили, что омикрон-штамм «вызывает обеспокоенность».

Ранее в организации здравоохранения заявили, что пока создание новой вакцины не требуется. Фармацевтам будет достаточно внести несколько незначительных изменений в уже существующие на рынке вакцины.

