Россия рискует остаться без лекарств из-за коронавируса

Согласно данным DSM Group, сегодня Россия импортирует из Китая 400 действующих веществ для изготовления медицинских препаратов, которое используется в том числе для изготовления антибиотиков. В Минпромторге отмечают, что «по пяти субстанциям КНР является единственным источником», а вот в остальных случаях есть возможность использовать поставщиков из других стран. При этом в ведомстве подчеркнули, что российские производители запаслись сырьем впрок.

Ранее в пресс-центре НСН член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев посоветовал государству сделать стратегический запас медицинских масок, чтобы предотвратить распространение коронавируса в России.

«Государству нужно сделать запас масок, например, миллиард. Они при хранении своих потребительских качеств не теряют. Мы готовы стать товаропроводящими организациями, которые будут от государства передавать маски населению», - сказал он.

