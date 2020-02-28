Россия рискует остаться без лекарств из-за коронавируса
Дефицит китайского фармсырья в России может привести к остановке линий по производству антибиотиков, жаропонижающих и препаратов из списка жизненно-важных лекарств, считают в Торогово-промышленной палате. По данным ТПП, запасов сырья для производства хватит лишь до апреля, пишут «Известия».
Нехватка сырья связана с остановкой китайских заводов из-за эпидемии коронавируса, сообщает Ura.ru. Аналитики отрасли полагают, что если ситуация не изменится в ближайшее время, это обернется существенными проблемами.
Согласно данным DSM Group, сегодня Россия импортирует из Китая 400 действующих веществ для изготовления медицинских препаратов, которое используется в том числе для изготовления антибиотиков. В Минпромторге отмечают, что «по пяти субстанциям КНР является единственным источником», а вот в остальных случаях есть возможность использовать поставщиков из других стран. При этом в ведомстве подчеркнули, что российские производители запаслись сырьем впрок.
Ранее в пресс-центре НСН член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев посоветовал государству сделать стратегический запас медицинских масок, чтобы предотвратить распространение коронавируса в России.
«Государству нужно сделать запас масок, например, миллиард. Они при хранении своих потребительских качеств не теряют. Мы готовы стать товаропроводящими организациями, которые будут от государства передавать маски населению», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Налоговая служба США заинтересовалась российским бизнесменом Тиньковым
- ФОМ: почти 70% россиян одобряют выходной в день голосования по Конституции
- Выставка Дали в Москве побила рекорд посещаемости в России
- В петербургской квартире взорвался порох
- Американский писатель назвал роман Достоевского «русским дерьмом»