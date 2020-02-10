Государству посоветовали создать запас медицинских масок

Избежать ажиотажа на медицинские изделия в будущем, как это сейчас произошло с медицинскими масками, поможет запас масок, который должно создать государство. Такую идею на пресс-конференции НСН «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?» предложил член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев.

«Государству нужно сделать запас масок, например, миллиард. Они при хранении своих потребительских качеств не теряют. Мы готовы стать товаропроводящими организациями, которые будут от государства передавать маски населению», - сказал он.

Ранее Нифантьев на пресс-конференции НСН опроверг рост цен на противовирусные препараты.

