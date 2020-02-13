Ужесточение контроля за лекарствами приведет к массовому закрытию аптек
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» в эфире НСН заявила, что более жесткие правила контроля за оборотом лекарственных средств сократит число аптек в России.
В ближайшее время в Госдуму внесут на рассмотрение законопроекты по расширению государственного контроля за оборотом лекарств. Над документом работают парламентарии из «Единой России». Как рассказал первый замруководителя партии Андрей Исаев, поправки в закон об антимонопольной деятельности позволят Федеральной антимонопольной службе получить полномочия по контролю ценообразования всех лекарств, а не только входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Еще одна поправка будет регламентировать общие принципы регулирования деятельности аптечных сетей, а также меры, которые смогут влиять на ценообразование препаратов.
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина заявила НСН, что такие поправки приведут к закрытию множества аптек.
«Снижения доступности ассортимента лекарств вполне можно опасаться. Аптека заявительно дает цену на препараты, которые не включены в число жизненно необходимых. Это означает, что эта цена должна держаться в течение квартала. Вспышка коронавируса в Китае показала, что начинается ажиотажный спрос на определенную продукцию. Когда у аптек и дистрибьютеров заканчиваются запасы, следующая партия будет уже дороже, потому что цену повысил производитель. Аптеке тогда проще не иметь этот препарат в ассортименте. С масками так и получилось», - пояснил собеседница НСН.
Маски в аптеки, как отметила Елена Неволина, могли поставлять любые дистрибьютеры, поскольку это медицинское изделие и лицензированию эта деятельность не подлежит. Таким образом, любой оптовик и любая розничная точка может продавать маски по любой цене, потому что цена не регистрируется.
«Сегодня аптека уже просто боится брать по высокой цене маски, потому что после рейда на входной двери появится наклейка, что там завышаются цены. В нынешних рыночных условиях аптеки вынуждены будут закрыться. Учреждение живет за счет своей прибыли, аптеки сейчас все частные, только 3% - имеют государственную форму собственности, а к 2025 году и их не должно быть. Какой частник будет работать себе в убыток?», - задала вполне логичный вопрос Елена Неволина.
В свою очередь депутат Андрей Исаев пояснил, что такие законы нужны, потому что сложившаяся ситуация с коронавирусом, когда фиксировались неконтролируемые скачки цен на лекарства и средства защиты, требует решения и вмешательства со стороны государства.
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