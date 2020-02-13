Ужесточение контроля за лекарствами приведет к массовому закрытию аптек

В ближайшее время в Госдуму внесут на рассмотрение законопроекты по расширению государственного контроля за оборотом лекарств. Над документом работают парламентарии из «Единой России». Как рассказал первый замруководителя партии Андрей Исаев, поправки в закон об антимонопольной деятельности позволят Федеральной антимонопольной службе получить полномочия по контролю ценообразования всех лекарств, а не только входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Еще одна поправка будет регламентировать общие принципы регулирования деятельности аптечных сетей, а также меры, которые смогут влиять на ценообразование препаратов.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина заявила НСН, что такие поправки приведут к закрытию множества аптек.

«Снижения доступности ассортимента лекарств вполне можно опасаться. Аптека заявительно дает цену на препараты, которые не включены в число жизненно необходимых. Это означает, что эта цена должна держаться в течение квартала. Вспышка коронавируса в Китае показала, что начинается ажиотажный спрос на определенную продукцию. Когда у аптек и дистрибьютеров заканчиваются запасы, следующая партия будет уже дороже, потому что цену повысил производитель. Аптеке тогда проще не иметь этот препарат в ассортименте. С масками так и получилось», - пояснил собеседница НСН.