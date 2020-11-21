В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом - почти 25 тысяч

В России за сутки подтвердили 24 822 новых случая COVID-19. С начала эпидемии зарегистрировали 2 064 748 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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По его данным, за прошедшие сутки в России скончались 467 граждан COVID-19. Всего от заболевания погибли 35 778 граждан.

Выздоровел за минувшие сутки от коронавирусной инфекции 26 021 пациент. В стране излечились от COVID-191 577 435 россиян.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал власти России учиться борьбе с коронавирусом у Китая.

«Слово «жесткий» применяется в металлургии, у нас такого нет. У нас есть адекватность мер. Они должны решать проблему, а не просто удовлетворять чьи-то запросы. Ничего они не дадут, если будут работать без руля и ветрил. Надо работать точечно. Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса. Карантин эффективен в эпидочаге», - отметил парламентарий.

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ФОТО: pixabay.com
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