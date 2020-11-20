Врач предупредила о временном снижении слуха при коронавирусе

«Это связано с тем, что в задних отделах носа, ближе к носоглотке, выходит слуховая труба. Сильный отёк, который вызывает вирус, приводит к отёку и в слуховой трубе. Слуховая труба должна выводить продукты обмена из среднего уха. Если она отекает, то в среднем ухе начинается застой жидкости, постепенно развивается отит», - объяснила специалист.

Она отметила, что при возникновении симптомов нужно начать капать противоотечное средство в нос. По ее словам, врачи иногда добавляют гормоны, а также сосудосуживающие капли и антигистаминные препараты. Если же отит не проходит, следует перейти на антибиотики, добавила врач.



Елизарова заявила, что лечение проходит амбулаторно, но его нужно проходить ответственно. При соблюдении всех рекомендаций заложенность пройдет через два-три дня.

