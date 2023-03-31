Россия предоставит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Гершковичу
31 марта 202318:03
Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом сообщил российским МИД.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова эфире телеканала «Россия 1» отметила, что доступ будет обеспечен «в соответствии с внутренними процедурами».
Ранее, как сообщала НСН, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. На этой неделе он был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru