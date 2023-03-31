Россия предоставит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Гершковичу

Официальный представитель ведомства Мария Захарова эфире телеканала «Россия 1» отметила, что доступ будет обеспечен «в соответствии с внутренними процедурами».

Ранее, как сообщала НСН, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. На этой неделе он был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге.



