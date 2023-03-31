Россия предоставит консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Гершковичу

Россия обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом сообщил российским МИД.

Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича

Официальный представитель ведомства Мария Захарова эфире телеканала «Россия 1» отметила, что доступ будет обеспечен «в соответствии с внутренними процедурами».

Ранее, как сообщала НСН, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. На этой неделе он был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АрестыЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры