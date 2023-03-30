Журналиста WSJ Эвана Гершковича суд арестовал по делу о шпионаже
Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.
Заседание суда прошло в закрытом режиме, а адвоката Даниила Бермана в здание суда не пустили.
Ранее о заключении под стражу журналиста попросили следователи ФСБ. Гершкович был задержан ранее в четверг в Екатеринбурге. В отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже. В спецслужбе утверждают, что Гершкович «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru