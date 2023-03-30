Журналиста WSJ Эвана Гершковича суд арестовал по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, а адвоката Даниила Бермана в здание суда не пустили.

ФСБ попросило суд арестовать журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Ранее о заключении под стражу журналиста попросили следователи ФСБ. Гершкович был задержан ранее в четверг в Екатеринбурге. В отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже. В спецслужбе утверждают, что Гершкович «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы.


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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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