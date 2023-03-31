Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича

Президент США Джо Байден потребовал освободить арестованного в России американского журналиста Эвана Гершковича, сообщает ТАСС

Об этом он заявил в беседе с журналистами перед поездкой в штат Миссисипи.

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«Освободите его», - обратился американский лидер, вероятно, к руководству России, обсуждая факт задержания и последующего ареста репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Ранее, как сообщала НСН, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

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ФОТО: РИА Новости
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