Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича
31 марта 202315:49
Президент США Джо Байден потребовал освободить арестованного в России американского журналиста Эвана Гершковича, сообщает ТАСС
Об этом он заявил в беседе с журналистами перед поездкой в штат Миссисипи.
«Освободите его», - обратился американский лидер, вероятно, к руководству России, обсуждая факт задержания и последующего ареста репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Ранее, как сообщала НСН, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru