Россия направит в США гумпомощь для борьбы с коронавирусом
Россия окажет США помощь в борьбе с коронавирусом, направив в страну самолет с медтехникой и средствами защиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, вылет самолета в Соединенные штаты состоится до конца текущих суток. В течение дня рейс согласовывался и готовился к отправке. Как отметил Песков, эту помощь, в частности, обсудили в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и Владимир Путин. Инициативу проявила российская сторона.
Ранее сегодня сообщалось, что США обошли Китай по числу жертв от последствий заражения коронавирусом. В настоящее время в Соединенных штатах зафиксировано 3415 летальных исходов.
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