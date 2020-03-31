Россия направит в США гумпомощь для борьбы с коронавирусом

По словам Пескова, вылет самолета в Соединенные штаты состоится до конца текущих суток. В течение дня рейс согласовывался и готовился к отправке. Как отметил Песков, эту помощь, в частности, обсудили в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и Владимир Путин. Инициативу проявила российская сторона.

Ранее сегодня сообщалось, что США обошли Китай по числу жертв от последствий заражения коронавирусом. В настоящее время в Соединенных штатах зафиксировано 3415 летальных исходов.





