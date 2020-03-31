США по числу жертв коронавируса обошли Китай
В Соединенных штатах зарегистрировано больше летальных исходов от последствий заражения коронавирусом COVID-2019, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США на текущий момент известно о 3 415 жертвах коронавирусной инфекции против 3 309 в Китае.
Общее число заражений в США превысило 175 тысяч человек, из которых также почти 6 тысяч выздоровели.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН отметил, что на фоне коронавируса у США и России есть шанс наладить отношения.
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