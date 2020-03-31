США по числу жертв коронавируса обошли Китай

Как пишет агентство, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США на текущий момент известно о 3 415 жертвах коронавирусной инфекции против 3 309 в Китае.

Общее число заражений в США превысило 175 тысяч человек, из которых также почти 6 тысяч выздоровели.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН отметил, что на фоне коронавируса у США и России есть шанс наладить отношения.



