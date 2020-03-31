Американист: На фоне коронавируса у США и России есть шанс наладить отношения

По словам Эдуарда Лозанского, этот шаг оценят простые американцы, а вот на отношение к России ее противников он вряд ли повлияет.

«С точки зрения политики это очень правильный шаг. Наверняка, это оценит американский народ, но вряд ли это сыграет какую-то положительную роль для тех сил, которые к России настроены отрицательно. Даже сейчас, когда, казалось бы, идет такая сложнейшая ситуация. Если посмотреть на американскую прессу, то там полно статей по-прежнему в антироссийском духе. Но обычными американцами это наверняка будет воспринято положительно. И в целом это правильное решение. Не думаю, что речь идет о каком-то шаге для снижения санкций. Страны, у которых есть какие-то дополнительные запасы, в данном случае речь идет о Китае и России, должны помогать другим странам», – отмечает он.

Американист также выразил надежду, что в борьбе с коронавирусом отношения между всеми странами начнут налаживаться.

«И вообще вся эта история с коронавирусом, может быть, каким-то образом сможет повлиять на всю ситуацию в международных отношениях. Ведь по мнению многих, сейчас мы движемся к Третьей мировой войне. Должно было что-то такое произойти, что могло бы повлиять на умы политиков. Сначала мы думали, что это будет борьба с международным терроризмом. В борьбе с терроризмом так не получилось, может быть эпидемия коронавируса заставит. Перед лицом общего врага усилия стран должны объединяться, переходить от конфронтации к сотрудничеству. А политики США должны перестать жить идеей «супердержавы». Мы видим, что перед лицом опасности, все эти разговоры теряют всякий смысл», – подытоживает Лозанский.

Тем временем, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 150 тысяч. В России же за последние сутки зарегистрировано 500 новых случаев заражения, а общее число инфицированных, на момент публикации, составляет 2337 человека.

В России создан высокоточный тест для выявления коронавируса. Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал разработку российских учёных.

