Россия может возобновить авиасообщения с Хорватией и Черногорией

Также он отметил, что туристический поток в эти страны несравним с количеством делающих отдохнуть в Турции, которая ограничила авиасообщение из-за пандемии коронавируса. По мнению Барзыкина, этому направлению путешествий из России «реальной замены на сегодня нет».

«Разные цифры (потерь российских туроператоров – прим. НСН) - от 5 млрд рублей и выше. Но здесь еще не учитывались транзитные пассажиры, которые через Стамбул летели», - напомнил он.

Барзыкин прогнозирует компенсацию потерь туротрасли после 1 июня, когда будет восстановлено авиасообщение с Турцией в полном объеме.

Также он заявил, что для российских туристов в сезон отпусков 2021 года ожидается открытие нескольких средиземноморских стран.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Турции самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 из стран, с которыми у России открыто авиасообщение. Также из Турции завозят мутировавшие виды COVID-19. Российские власти приняли решение сохранить между Москвой и Стамбулом только два регулярных рейса в неделю.

