Россия может возобновить авиасообщения с Хорватией и Черногорией

О возобновлении авиасообщения между Россией и Хорватией, а также Черногорией уже в ближайшее время заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью ТАСС.

«Хорватия открыла получение виз, Черногория визы не вводит. Уверен, что и Хорватия, и Черногория в ближайшее время получат назначения по авиаперелетам из России», — считает вице-президент РСТ.

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Также он отметил, что туристический поток в эти страны несравним с количеством делающих отдохнуть в Турции, которая ограничила авиасообщение из-за пандемии коронавируса. По мнению Барзыкина, этому направлению путешествий из России «реальной замены на сегодня нет».

«Разные цифры (потерь российских туроператоров – прим. НСН) - от 5 млрд рублей и выше. Но здесь еще не учитывались транзитные пассажиры, которые через Стамбул летели», - напомнил он.

Барзыкин прогнозирует компенсацию потерь туротрасли после 1 июня, когда будет восстановлено авиасообщение с Турцией в полном объеме.

Также он заявил, что для российских туристов в сезон отпусков 2021 года ожидается открытие нескольких средиземноморских стран.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Турции самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 из стран, с которыми у России открыто авиасообщение. Также из Турции завозят мутировавшие виды COVID-19. Российские власти приняли решение сохранить между Москвой и Стамбулом только два регулярных рейса в неделю.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаперевозкиАвиаперелетыАвиасообщениеТуризмЧерногорияХорватияТурция
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