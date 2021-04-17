В Ростуризме предложили вывозить россиян из Турции за 10 тысяч рублей
Российских туристов на фоне ограничения авиасообщения с Турцией могут начать вывозить из республики по билетам за 10-12 тысяч рублей. С таким предложением намерен выступить оперативный штаб при Ростуризме, пишут «Известия».
По словам руководителя оперштаба Дмитрия Давыденко, из-за приостановки перелетов между РФ и Турцией цены на авиабилеты заметно выросли, и желающие вернуться домой российские туристы испытывают сложности с их покупкой.
Давыденко считает, что в этой ситуации лучшим выходом стало бы вмешательство государства, которое поручит отечественным перевозчикам вывоз застрявших за границей граждан и установит фиксированные цены на билеты на уровне 10-12 тысяч рублей.
«При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник–вторник, мы предложим такой вариант», — сообщил глава оперштаба.
Россия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 15 апреля приостановила полеты в Турцию. Ограничения будут действовать до 1 июня. Перевозчики приостановят регулярные и чартерные перелеты, при этом между Москвой и Стамбулом будет осуществляться два рейса в неделю.
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