РФ с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией.

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Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Турции самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 из стран, с которыми открыто авиасообщение. Большинство заразившихся за пределами России граждан приезжают из этой страны. Также из Турции завозят мутировавшие виды COVID-19.

Российские власти приняли решение сохранить между Москвой и Стамбулом только два регулярных рейса в неделю.

Российские туристы смогут обменять путёвку в Турцию или Танзанию на путешествие по России, сообщает пресс-служба Ростуризма.

В ведомстве призвали российских туристов постараться перенести тур на более поздний срок, либо выбрать другое направление, а туроператоров попросили оказывать путешественникам максимальное содействие.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ТуризмОтмена РейсаТурция
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