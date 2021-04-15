РФ с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Турции самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 из стран, с которыми открыто авиасообщение. Большинство заразившихся за пределами России граждан приезжают из этой страны. Также из Турции завозят мутировавшие виды COVID-19.

Российские власти приняли решение сохранить между Москвой и Стамбулом только два регулярных рейса в неделю.

Российские туристы смогут обменять путёвку в Турцию или Танзанию на путешествие по России, сообщает пресс-служба Ростуризма.

В ведомстве призвали российских туристов постараться перенести тур на более поздний срок, либо выбрать другое направление, а туроператоров попросили оказывать путешественникам максимальное содействие.

