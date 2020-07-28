Страны Европы готовятся ко второй волне COVID-19
Сезон отпусков повышает вероятность возникновения второй волны коронавируса COVID-19 в Европе, поскольку миллионы людей отправились в путешествия, пишет издание The Guardian. Постоянные новые вспышки заболевания могут повлечь возвращение карантинных мер, говорится в материале.
Так, власти Каталонии готовы ввести жёсткий карантин, если в ближайшие 10 дней не удастся взять новую вспышку инфекции по контроль. Власти Франции готовятся вернуть масочный режим, а в Греции он пока сохраняется вместе с угрозой штрафа за нарушение, пишет Ura.ru.
В Германии между тем готовятся к возвращению путешественников из стран, где ситуация с COVID-19 пока тяжёлая. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан призвал предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся начнут заражать других.
По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, вторая волна будет легче, потому что коронавирус ослабевает, а у переболевших формируется иммунитет. Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов ожидает, что вторая волна COVID-19 придёт осенью.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- Анонимы «заминировали» все станции московского метро
- Страны Европы готовятся ко второй волне COVID-19
- Губернатор Чукотки заболел после контакта с COVID-больным
- Опрос: Большинство россиян не доверяет электронным трудовым книжкам
- СМИ: Кремль наградит актёров и чиновников после голосования по Конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru