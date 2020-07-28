Страны Европы готовятся ко второй волне COVID-19

Сезон отпусков повышает вероятность возникновения второй волны коронавируса COVID-19 в Европе, поскольку миллионы людей отправились в путешествия, пишет издание The Guardian. Постоянные новые вспышки заболевания могут повлечь возвращение карантинных мер, говорится в материале.

Так, власти Каталонии готовы ввести жёсткий карантин, если в ближайшие 10 дней не удастся взять новую вспышку инфекции по контроль. Власти Франции готовятся вернуть масочный режим, а в Греции он пока сохраняется вместе с угрозой штрафа за нарушение, пишет Ura.ru.

В Германии между тем готовятся к возвращению путешественников из стран, где ситуация с COVID-19 пока тяжёлая. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан призвал предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся начнут заражать других.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, вторая волна будет легче, потому что коронавирус ослабевает, а у переболевших формируется иммунитет. Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов ожидает, что вторая волна COVID-19 придёт осенью.

