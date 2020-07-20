Вирусолог назвал две причины более легкой второй волны COVID-19

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН заявил, что вирус летом ослабевает, а люди научились соблюдать гигиену.

Итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что вторая волна COVID-19 будет значительно более легкой. Причина тому – лето и жаркое солнце. Коронавирус будет существенно ослаблен воздействием ультрафиолетового излучения в летние месяцы.

«Я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», - заявил РИА Новости Клеричи.

Его российский коллега, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн пояснил корреспонденту НСН, что в словах итальянца есть логика, к тому же и люди уже научилось жить в условиях пандемии.

«Ультрафиолетовое излучение убивает вирус, который находится на поверхности, а тот, что проник внутрь, убить уже не может. При этом ультрафиолетовое излучение людей в небольшой дозе может быть полезно для иммунитета, для здоровья человека. Летом люди становятся здоровее, меньше болеют простудными заболеваниями», - напомнил собеседник НСН.

Ранее исследователи под руководством Клеричи установили, что ультрафиолет даже в малых дозах моментально обезвреживает вирус.

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К тому же сегодня, 20 июля, Россия завершает проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа. Из военного госпиталя имени Бурденко будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек. Медики констатируют, что после вакцинации у добровольцев обнаружены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся человеком.

«Мы можем ожидать, что вторая волна будет легче. Причин две: число вылечившихся людей, контактировавших с этим вирусом, увеличивается, значит, появляется иммунитет. Еще более важный фактор, что вирус ослабевает, становится менее патогенным, так что согласен с итальянскими специалистами, что волна вторая будет легче. А вот понадобятся ли строгие карантинные меры, сказать не могу. Но отмечу, что люди учатся жить в новых условиях. Это и гигиена, работа в удалённом режиме, понимание, что себя нужно беречь», - резюмировал Анатолий Альштейн.

Между тем, за минувшие сутки в России выявили 5 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах России. Большинство из них в Москве, Ханты-Мансийском АО и Свердловской области. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано более 777 тысяч случаев заражения COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛетоВакцинаКоронавирус
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