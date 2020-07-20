Вирусолог назвал две причины более легкой второй волны COVID-19

Итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что вторая волна COVID-19 будет значительно более легкой. Причина тому – лето и жаркое солнце. Коронавирус будет существенно ослаблен воздействием ультрафиолетового излучения в летние месяцы.

«Я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», - заявил РИА Новости Клеричи.

Его российский коллега, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн пояснил корреспонденту НСН, что в словах итальянца есть логика, к тому же и люди уже научилось жить в условиях пандемии.

«Ультрафиолетовое излучение убивает вирус, который находится на поверхности, а тот, что проник внутрь, убить уже не может. При этом ультрафиолетовое излучение людей в небольшой дозе может быть полезно для иммунитета, для здоровья человека. Летом люди становятся здоровее, меньше болеют простудными заболеваниями», - напомнил собеседник НСН.

Ранее исследователи под руководством Клеричи установили, что ультрафиолет даже в малых дозах моментально обезвреживает вирус.