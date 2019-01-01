Россию спасет мусорный опыт Германии. Омбудсмен о приеме тары
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в эфире НСН оценил идею премьера Медведева обязать торговые сети принимать полимерную и стеклянную тару у населения.
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Соответствующий вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев. По мнению замглавы фракции в Госдуме Олега Нилова, сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах. Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как нужно решать проблему.
«Все зависит от типа отходов, которые планируют собирать таким централизованным способом. Если речь идет о стекле или пластике, то идея не сработает. Необходимо идти по пути Германии, где созданные так называемые «зеленые точки». Ответственность за сбор сырья несет организация, как правило, некоммерческая. Это может быть АНО, которая собирает плату за бутылки себе, а затем на эти деньги организует централизованный сбор, это называется дуальная система», - пояснил эксперт отрасли.
Ильдар Неверов рассказал, что так называемые «мокрые отходы», к которым относятся, в первую очередь, пищевые, собираются отдельно. Этот факт может положительно сказаться на тарифе, в сторону его уменьшения для потребителей. В случае если Россия пойдет по своему пути, это будет, по мнению уполномоченного по экологии, заведомо убыточно.
«Сдача пластиковой тары в спецпунктах не приносит прибыли, этот тип отходов заведомо легкий, и убивает любую экономику. Отдельная сдача стекла не покроет транспортировку этого сырья от потребителя затраты на сбор. При дуальной системе идея Медведева работать будет, при прямом сборе – нет», - резюмировал Ильдар Неверов.
В свою очередь, Ассоциация производителей стеклянной тары поддержала идею о приеме стеклянных бутылок в торговых сетях. Директор организации Елена Емельянова в интервью «Известиям» отметила, что если гражданам удобно использовать контейнеры для раздельного сбора на мусорных площадках во дворе — отлично, если удобно использовать дома — мы тоже за. Суть в том, что «необходимо просто уже начать собирать стеклобой».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проблемах переработки мусора
Горячие новости
- Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
- «Будет висеть на дереве». Ярош пригрозил Зеленскому убийством
- Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству
- Мосгорсуд продлил арест украинских моряков
- Псих напал с ножом на редакцию газеты в Ставрополе