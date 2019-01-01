Россию спасет мусорный опыт Германии. Омбудсмен о приеме тары

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Соответствующий вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев. По мнению замглавы фракции в Госдуме Олега Нилова, сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах. Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как нужно решать проблему.

«Все зависит от типа отходов, которые планируют собирать таким централизованным способом. Если речь идет о стекле или пластике, то идея не сработает. Необходимо идти по пути Германии, где созданные так называемые «зеленые точки». Ответственность за сбор сырья несет организация, как правило, некоммерческая. Это может быть АНО, которая собирает плату за бутылки себе, а затем на эти деньги организует централизованный сбор, это называется дуальная система», - пояснил эксперт отрасли.