Производители в восторге от идеи сдачи бутылок в магазины

Предполагаемое возрождение практики сдачи стеклянной тары в магазины обрадовало специалистов. Производители стеклотары в беседе с Телеканалом «360» назвали идею хорошей, реализуемой и очень важной для промышленности.

Так, генеральный директор одного из крупных производств стеклотары признаётся, что предприятия испытывают дефицит стеклобоя. При этом, стекольные предприятие имеют возможность перерабатывать до 60% такого вторсырья и применять его повторно. Однако сейчас большинство производств дотягивают по этому показателю максимум до 20-30%.