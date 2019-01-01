Производители в восторге от идеи сдачи бутылок в магазины
Предполагаемое возрождение практики сдачи стеклянной тары в магазины обрадовало специалистов. Производители стеклотары в беседе с Телеканалом «360» назвали идею хорошей, реализуемой и очень важной для промышленности.
Так, генеральный директор одного из крупных производств стеклотары признаётся, что предприятия испытывают дефицит стеклобоя. При этом, стекольные предприятие имеют возможность перерабатывать до 60% такого вторсырья и применять его повторно. Однако сейчас большинство производств дотягивают по этому показателю максимум до 20-30%.
На базе городов, по мнению руководителя предприятия, стоит оборудовать точки по сбору металла, стекла, макулатуры и пластика. Что касается сбора бутылок, то пользу от этого должны получить как сами торговцы, так и клинеты, сдающие стеклотару. За неё, например, можно выдавать купоны на покупку в том же магазине.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам прорабатывать воапрос о возобновлении сдачи стеклянной тары в магазины.
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