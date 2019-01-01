РЭО узнал, как снизить тарифы на мусор для населения

Российский экологический оператор (РЭО) ищет способ сбора и переработки мусора, который снизит тариф для населения и привлечет инвестиций в отрасль. Во время посещения Германии представители РЭО ознакомились с дуальной системой, при которой население платит за вывоз только тех отходов, которые нельзя переработать, сообщает телеканал «360».

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, при таком подходе мусор второй категории собирает производитель, а переработкой занимаются авторизованные компании.

Дуальная система сбора мусора в Германии привела к росту инвестиционной привлекательности отрасли переработки ТКО. Производители же понесли большую ответственность за производство, а процент вторично переработанного сырья увеличился.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН рассказал, что над регионами нависла опасность мусорного коллапса.



