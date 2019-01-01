Баженов: Наш мусор поразил мировой океан и залёг в Марианской впадине

Тимофей Баженов: «Интересное предложение. Хотя его не поддержал бы. Я считаю, что работать нужно не 8 часов, а вот сколько ты живешь с открытыми глазами, столько и должен работать. Да и потом, как правило, не один час уходит у людей на дорогу до работы, а час, два, и даже три. Ведь есть люди (и об этом должны знать в Госдуме), которые добираются в крупные города из пригородов. И, конечно, эти часы человек тратит не на работу, но и не отдыхает», - подчеркнул в эфире НСН Тимофей Баженов.

