Баженов: Наш мусор поразил мировой океан и залёг в Марианской впадине
Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме предложили включить один час на дорогу до работы в рабочий день
В Госдуме предложили включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день. Соответствующее обращение уже направлено в Минтруд.
Тимофей Баженов: «Интересное предложение. Хотя его не поддержал бы. Я считаю, что работать нужно не 8 часов, а вот сколько ты живешь с открытыми глазами, столько и должен работать. Да и потом, как правило, не один час уходит у людей на дорогу до работы, а час, два, и даже три. Ведь есть люди (и об этом должны знать в Госдуме), которые добираются в крупные города из пригородов. И, конечно, эти часы человек тратит не на работу, но и не отдыхает», - подчеркнул в эфире НСН Тимофей Баженов.
В Мосгордуме хотят проверить антикафе с ежами
В Мосгордуме решили проверить антикафе с ежами. По данным СМИ, в новом столичном антикафе посетителям разрешается держать в руках ежей. Однако, как уверяют зоозащитники, это вызывает у ежей стресс, от которого они могут потерять колючки и умереть.
Тимофей Баженов: «Я считаю, что ежи должны быть отдельно. Мне известно, что некоторые народы используют этих животных в пищу. Например, цыгане варят из них очень вкусные супы. С другой стороны, я, как большой любитель ежей, против того, чтобы ежей держали в руках во время еды. Во время еды нужно держать в руках ложку или вилку, и не выпендриваться!», - отметил он в беседе с НСН.
Исследователи нашли пластиковый мусор на дне Марианской впадины
Исследователи нашли пластиковый мусор на дне Марианской впадины. На специально созданной подводной лодке исследователи совершили пять погружений и обнаружили четыре новых вида ракообразных, розовую улитку, а также пластиковый пакет и обертки от конфет.
Тимофей Баженов: «Хочу сказать, что это не удивительно. Действительно, мировой океан поражен мусором, который производит человечество. Другое дело, что мы с вами должны понимать: этот мусор не прилетел к нам с Марса или Венеры. Он выработан из тех элементов, которые есть на планете Земля. Конечно, мировой океан страдает, страдают обитатели океана, и людям противно купаться. Как говорила Джоанна Стингрей, не надо мусорить. Но и паниковать по поводу полиэтиленового пакета, найденного на дне Марианской впадины я бы не рекомендовал», - резюмировал Тимофей Баженов, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.