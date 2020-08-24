Российскую вакцину от коронавируса будут поставлять в Белоруссию

Российская вакцина от коронавируса будет поставлена в Белоруссию, передает Ura.ru.

В ходе переговоров президентов России и Белоруссии было решено, что белорусы добровольно примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от короновируса.

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Белоруссия станет первой страной, в которую ее будут поставлять.

Первая российская вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Предполагается, что в первую очередь её будут вводить людям из групп риска – в частности, врачам.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов рассказал НСН, что вакцинироваться можно здоровым людям, не имеющим аллергии и реакций на вакцины.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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