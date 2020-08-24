Российскую вакцину от коронавируса будут поставлять в Белоруссию
Российская вакцина от коронавируса будет поставлена в Белоруссию, передает Ura.ru.
В ходе переговоров президентов России и Белоруссии было решено, что белорусы добровольно примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от короновируса.
Белоруссия станет первой страной, в которую ее будут поставлять.
Первая российская вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Предполагается, что в первую очередь её будут вводить людям из групп риска – в частности, врачам.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов рассказал НСН, что вакцинироваться можно здоровым людям, не имеющим аллергии и реакций на вакцины.
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