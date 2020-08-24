Ракова: Вакцина против COVID-19 скоро поступит в Москву

Официально зарегистрированная вакцина против коронавируса COVID-19 поступит в оборот в небольших партиях по распределению Минздрава уже в ближайшее время. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова на пресс-конференции в понедельник, 24 августа, сообщает РИА Новости.

По словам чиновницы, «какая-то часть» вакцины поступит и в российскую столицу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовой вакцинации придётся ждать ещё долго – пройдут месяцы, пишет «Газета.ру». Пока запуск вакцины в гражданский оборот планируется небольшими партиями, несоизмеримыми с объёмом прививок от гриппа.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВакцинаМоскваКоронавирус
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