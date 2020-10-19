«Просто фейк»: Вирусолог поспорил с «академиком Жириновским» насчёт завозного COVID-9

«Я не знаю, какими такими статистическими данными обладают академик Хаитов и "академик" Жириновский. Лично я думаю, это просто фейк. У нас коронавирус до начала этой эпидемии находился на довольно высоком уровне и в России, и в Москве. Считать, что все привозится, странно. Мы по количеству заболевших находимся на четвертом месте в мире. Нам что, это все привезли? Откуда? Из Ялты, Сочи, Турции? Из каких стран нам это привезли? Это явная выдумка», - сказал Альштейн.

Тем не менее, Владимир Жириновский призывает «срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях» и открывать границы лишь с теми странами, где эпидемия остановлена полностью. Также он считает, что следует наказать ответственных за решение открыть границы.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют вводить жёсткие ограничения из-за коронавируса. В своём Telegram столичный глава рассказал, что такие меры, как комендантский час, полный запрет передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, а также закрытие почти всех предприятий «абсолютно неприемлемы и невозможны».

