«Просто фейк»: Вирусолог поспорил с «академиком Жириновским» насчёт завозного COVID-9

Профессор вирусологии Института им. Гамалеи в эфире НСН назвал выдумкой связь между ростом заболеваемости COVID-19 в РФ коронавирусом и открытием границ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить россиянам отдых за границей из-за роста заболеваемости COVID-19. В своем telegram-канале политик заявил, что именно туристы привезли с курортов «вторую волну» коронавируса. Перед этим академик РАН Рахим Хаитов рассказал, что 90% заболевших сейчас - это люди, которые вернулись с отдыха.

Профессор вирусологии Института им. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН не согласился с версией о завозной «второй волне» коронавируса.

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«Я не знаю, какими такими статистическими данными обладают академик Хаитов и "академик" Жириновский. Лично я думаю, это просто фейк. У нас коронавирус до начала этой эпидемии находился на довольно высоком уровне и в России, и в Москве. Считать, что все привозится, странно. Мы по количеству заболевших находимся на четвертом месте в мире. Нам что, это все привезли? Откуда? Из Ялты, Сочи, Турции? Из каких стран нам это привезли? Это явная выдумка», - сказал Альштейн.

Тем не менее, Владимир Жириновский призывает «срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях» и открывать границы лишь с теми странами, где эпидемия остановлена полностью. Также он считает, что следует наказать ответственных за решение открыть границы.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют вводить жёсткие ограничения из-за коронавируса. В своём Telegram столичный глава рассказал, что такие меры, как комендантский час, полный запрет передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, а также закрытие почти всех предприятий «абсолютно неприемлемы и невозможны».

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ФОТО: РИА Новости / Мустафа Далпальта
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