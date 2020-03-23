Российского главврача уволят за отдых в Таиланде во время пандемии

Во время заседания глава региона уточнил, почему в нем не участвует Кондюков. Выяснилось, что главврач в настоящий момент находится в Таиланде, при этом он не получал разрешения на выезд, сообщают argumenti.ru

«Значит, слишком большую ответственность возложили на этого человека», - сказал Шапша, отметив, что Кондюкову нужно подобрать должность с меньшим уровнем ответственности.

Ранее стало известно, что свою поездку за границу скрыла и главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова. Вернувшись из Испании, она проводила совещания и преподавала в Ставропольском медуниверситете, в контакт с ней вступили несколько сотен человек. Экспресс-тест выявил у чиновницы коронавирус. В результате против нее было возбуждено уголовное дело.

Сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал ужесточение ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса, передает RT.

