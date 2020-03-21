Педиатр рассказал, как распознать коронавирус у детей
Врач-педиатр и известный телеведущий Евгений Комаровский рассказал о признаках COVID-19 у детей, а также течении болезни в своем Instagram.
По словам педиатра, дети, как правило, легче переносят вирусное заболевание. По его словам, коронавирус довольно часто похож на ОРВИ. Врач отметил, что у детей при инфицировании COVID-19 часто возникает диарея и рвота.
«Детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом», — рекомендовал Комаровский.
Он обратил внимание на то, что возбудитель коронавируса длительное время выделяется с испражнениями. В этом заключается основная опасность заражения, уточняет РИА Новости.
Также Комаровский напомнил, что все случаи гибели детей от коронавируса связаны с тяжелыми патологиями, которые развивались независимо от COVID-19.
Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных сам пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.
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