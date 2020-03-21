Педиатр рассказал, как распознать коронавирус у детей

Врач-педиатр и известный телеведущий Евгений Комаровский рассказал о признаках COVID-19 у детей, а также течении болезни в своем Instagram.

По словам педиатра, дети, как правило, легче переносят вирусное заболевание. По его словам, коронавирус довольно часто похож на ОРВИ. Врач отметил, что у детей при инфицировании COVID-19 часто возникает диарея и рвота.

«Детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом», — рекомендовал Комаровский.