Российское правительство выделило более 24,6 млрд руб. на выплаты медикам за работу с COVID-19

Также сообщается, что более 16 млрд руб. получат военнослужащие и приравненным к ним лица за выполнение «особо важных работ» и непосредственное участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом.

Ранее сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН оценил ситуацию с загруженностью больниц в стране.

«Во многих регионах есть ситуации, когда скорая ждет по 5-7 часов, чтобы сдать в стационар пациента. Иногда они получают отказ и пытаются найти место в другом медучреждении», - рассказал правозащитник.

