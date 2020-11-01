Российское правительство выделило более 24,6 млрд руб. на выплаты медикам за работу с COVID-19
Порядка 8,7 млрд руб. правительство РФ направит на стимулирующие выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку», сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Также сообщается, что более 16 млрд руб. получат военнослужащие и приравненным к ним лица за выполнение «особо важных работ» и непосредственное участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом.
Ранее сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН оценил ситуацию с загруженностью больниц в стране.
«Во многих регионах есть ситуации, когда скорая ждет по 5-7 часов, чтобы сдать в стационар пациента. Иногда они получают отказ и пытаются найти место в другом медучреждении», - рассказал правозащитник.
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