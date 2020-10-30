Песков: зарплаты медиков должны быть в приоритете
Зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом российском регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, нехватка врачей в настоящее время ощущается везде. Власти регионов должны контролировать зарплату врачей и напомнил, что федеральный центр предоставлял им деньги в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
В пятницу сообщалось, что министерство финансов России согласовало два ассигнования в адрес медиков, работающих с больными коронавирусом и людьми из групп риска заражения. Общая сумма выплат, на основе прогнозов регионов, за октябрь составит 24,7 миллиарда рублей, из них 8,69 миллиарда рублей пойдут на выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников», 16,1 миллиарда рублей будут выделены на выплаты «за выполнение особо важных работ».
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