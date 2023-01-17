«Ноу-хау»: Врач заявил об эффективности иммуномодуляторов против COVID-19

Накануне оперштаб сообщил, что показатель заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч населения за прошедшую неделю вырос на 40,5% по сравнению с предыдущей, рост заболеваемости отмечается в 75 регионах. Владимир Болибок отметил, что рост заболеваемости снизится к весне, а пока, указал он, Россия должна начинать переходить на отечественные наработки по лечению пациентов.

«Перспектива – стиснув зубы пережить осенне-зимний вирусный сезон. Как только у нас улучшатся внешние условия, мы, наконец, сможем опять разъехаться по дачам, все это пойдет на спад. При этом наша отечественная наука перестраивается и понимает, что надо использовать свои наработки. Она начала вспоминать про наработки до того, как на нас напала большая фарма. Она диктует свои условия и все клинические рекомендации по лечению пациентов написаны под диктовку международных фармгигантов. Речь идет о наших отечественных наработках – это различные иммуномодуляторы, в мире их мало кто применяет, это наше ноу-хау. Те небольшие клинические испытания, которые проводились, говорят о том, что иммуномодуляторы можно использовать для поддержания состояния иммунной системы, для профилактики тяжелых форм коронавируса и других вирусных инфекций», - сказал Болибок.

Он отметил, что 10-20 лет назад в России были достойные наработки по применению иммуномодуляторов.