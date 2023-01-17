«Ноу-хау»: Врач заявил об эффективности иммуномодуляторов против COVID-19
Россия должна начать использовать собственные наработки и перестать следовать рекомендациям по лечению от международных фармгигантов, отметил в эфире НСН Владимир Болибок.
Клинические испытания иммуномодуляторов показали, что они эффективны для поддержания состояния иммунной системы, профилактики тяжелых форм коронавируса и других вирусных инфекций, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН.
Накануне оперштаб сообщил, что показатель заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч населения за прошедшую неделю вырос на 40,5% по сравнению с предыдущей, рост заболеваемости отмечается в 75 регионах. Владимир Болибок отметил, что рост заболеваемости снизится к весне, а пока, указал он, Россия должна начинать переходить на отечественные наработки по лечению пациентов.
«Перспектива – стиснув зубы пережить осенне-зимний вирусный сезон. Как только у нас улучшатся внешние условия, мы, наконец, сможем опять разъехаться по дачам, все это пойдет на спад. При этом наша отечественная наука перестраивается и понимает, что надо использовать свои наработки. Она начала вспоминать про наработки до того, как на нас напала большая фарма. Она диктует свои условия и все клинические рекомендации по лечению пациентов написаны под диктовку международных фармгигантов. Речь идет о наших отечественных наработках – это различные иммуномодуляторы, в мире их мало кто применяет, это наше ноу-хау. Те небольшие клинические испытания, которые проводились, говорят о том, что иммуномодуляторы можно использовать для поддержания состояния иммунной системы, для профилактики тяжелых форм коронавируса и других вирусных инфекций», - сказал Болибок.
Он отметил, что 10-20 лет назад в России были достойные наработки по применению иммуномодуляторов.
«Если заглянуть в недалекое прошлое, на 10-20 лет назад, то у нас были очень хорошие наработки по профилактике гриппа, ОРВИ и по применению наших иммуномодуляторов, которые наша промышленность выпускает или выпускала. Это группы интерферонов, производных гормонов тимуса, поэтинов. У нас достаточно много препаратов: есть чисто синтетические, есть достаточно мощные антиоксиданты», - резюмировал Болибок.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik отмечал, что нужно проводить серьезные научные исследования, чтобы выяснить, можно ли использовать иммуномодуляторы в качестве средства для профилактики той или иной инфекции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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