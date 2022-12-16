«Подойдет не всем»: Иммунолог усомнилась в эффективности и безопасности съедобной вакцины

Ранее стало известно, что Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге в ограниченном режиме проводит доклинические исследования мукозальной (вводимой через рот) вакцины от гриппа. Предполагается, что она будет выпускаться в виде капсулы, сообщило агентство РИА Новости. Скорпилева предупредила о рисках использования такой вакцины.

«Такие препараты подходят далеко не всем. Во-первых, живые вакцины могут спровоцировать заболевания. Особенно это касается лиц с ослабленным иммунитетом, некоторым людям они вообще противопоказаны. Раньше у нас были интраназальные (то есть вводимые через нос) вакцины от гриппа, но их нельзя было вводить даже при небольшом насморке у пациента. Во-вторых, возникает вопрос по поводу эффективности препарата. Вместе с вакциной попадает антиген, и на него организм должен выработать антитела. Если у пациента есть проблемы со стороны ЖКТ, антитела не выработаются. Если препарат будет выпускаться в виде капсул, он точно должен будет растворяться в кишечнике. Будет ли при этом формироваться местный иммунитет или нет, неизвестно. Посмотрим, что будет дальше», — сказала Скорпилева.

Также собеседница НСН рассказала о существующих в России эффективных оральных вакцинах.

«Сегодня в стране есть две хороших оральных вакцины. Во-первых, это живая ослабленная вакцина от полиомиелита, применяемая с 1960-х годов, благодаря которой были спасены миллионы детей в мире. Если помните, была жуткая эпидемия полиомиелита в Японии, тогда препарат был опробован впервые. При этом изобретатель вакцины отдал ее в бессрочное пользование и не взял за это ни копейки. Во-вторых, у нас есть живая оральная вакцина от ротавирусных инфекций, ей вакцинируются дети определенного возраста. Данный препарат тоже прекрасно себя зарекомендовал», — добавила иммунолог.

Ранее пресс-служба Сеченовского университета сообщила, что российская вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям.

