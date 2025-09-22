Российский цветочный рынок не ждет перебоев с поставками цветов
Продавцы цветов заявили НСН о любви к отечественному продукту, однако указали на его дороговизну.
Российский цветочный рынок выживет на отечественных цветах, единственная проблема – дороговизна продукта, рассказали НСН участница рынка и цветовод.
Ранее в маркетплейсе Flowwow сообщили, что российский цветочный рынок рискует столкнуться с перебоями в поставках срезанных цветов из-за закрытия погранпереходов между Польшей и Белоруссией, так как часть продукции из нее шла в Россию, передает РБК. Сейчас грузы перенаправляются через Литву, но на границе возникли большие очереди, что удлиняет сроки доставки и повышает стоимость перевозки.
«Никакой угрозы, что россияне останутся без цветов, я не вижу. У нас столько тепличных хозяйств, в сентябре они участвовали в цветочной выставке. Я, например, работаю только на местном цветке. Импортные поступают в основном из Эквадора, Колумбии, Голландии, отовсюду. Из Китая много импорта идет, но, качество не лучшее. Наши цветы лучше. Я работаю с Калугой: они вчера срезали, утром или к обеду мне уже привезли. В Краснодаре какие цветы выращивают – красота. Единственный минус у российской продукции - цена у нее выше, чем у импортной. Мы сами не можем понять, как так получается, что наша хризантема такая дорогая. Краснодар мне предложил ее по 180 рублей в закупке. Почем тогда ее продавать?», - рассказала в беседе с НСН владелица салона цветов Антонина Гаганова.
Она добавила, что в России не выращивают только экзотику, но без нее можно обойтись. А «великолепную орхидею» импортируют из Таиланда, она дешевле голландской.
Председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова заявила НСН, что из Польши в Россию поставляется посадочный материал, и проблемы в доставке критичнее скажутся именно на польском бизнесе.
«Вообще мне жалко поляков, потому что польские питомники очень активно поставляли посадочный материал в Россию. Им больше некуда поставлять, потому что Европа их материал не берет и брать не будет, потому что он достаточно низкого качества. Россия берет. Хуже будет только им, а мы справимся», - считает цветовод.
Жашкова также не исключает, что «вода дырочку найдет» и закрытие границы между Польшей и Белоруссией существенно не отразится на российском рынке цветов.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала НСН, что цены на цветы взлетели, а люди начали сильнее экономить, из-за чего цветочный бизнес стал неприбыльным.
