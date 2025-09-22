Она добавила, что в России не выращивают только экзотику, но без нее можно обойтись. А «великолепную орхидею» импортируют из Таиланда, она дешевле голландской.

Председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова заявила НСН, что из Польши в Россию поставляется посадочный материал, и проблемы в доставке критичнее скажутся именно на польском бизнесе.

«Вообще мне жалко поляков, потому что польские питомники очень активно поставляли посадочный материал в Россию. Им больше некуда поставлять, потому что Европа их материал не берет и брать не будет, потому что он достаточно низкого качества. Россия берет. Хуже будет только им, а мы справимся», - считает цветовод.

Жашкова также не исключает, что «вода дырочку найдет» и закрытие границы между Польшей и Белоруссией существенно не отразится на российском рынке цветов.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала НСН, что цены на цветы взлетели, а люди начали сильнее экономить, из-за чего цветочный бизнес стал неприбыльным.









