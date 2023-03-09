Флорист перечислила пять способов продлить жизнь букету цветов

Процесс увядания цветов в вазе с водой при недолжном уходе происходит уже на третьи сутки, избежать этого можно, если придерживаться рекомендаций специалистов. Об этом рассказала флорист Валентина Сафронова в разговоре с «Вечерней Москвой».

Она отметила, что букет необходимо освободить от упаковки. По словам Сафроновой, чем больше искусственных материалов вокруг растения, тем меньше воздуха к нему поступает. Также флорист отметила, что от вазы, в которую ставят букет, зависит то, насколько цветам будет комфортно: объемные букеты нужно ставить в вазу с широким туловом.