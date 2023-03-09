Флорист перечислила пять способов продлить жизнь букету цветов
Процесс увядания цветов в вазе с водой при недолжном уходе происходит уже на третьи сутки, избежать этого можно, если придерживаться рекомендаций специалистов. Об этом рассказала флорист Валентина Сафронова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она отметила, что букет необходимо освободить от упаковки. По словам Сафроновой, чем больше искусственных материалов вокруг растения, тем меньше воздуха к нему поступает. Также флорист отметила, что от вазы, в которую ставят букет, зависит то, насколько цветам будет комфортно: объемные букеты нужно ставить в вазу с широким туловом.
Кроме того, Сафронова рассказала, что для цветов крайне важна чистая вода, которую необходимо менять почти каждый день. Флорист также подчеркнула, что для того, чтобы продлить жизнь цветам, нужно делать косой срез под углом 45 градусов, а также не ставить букет на подоконник, вблизи отопительных приборов.
Ранее владелица салона цветов Антонина Гаганова в разговоре с НСН отмечала, что к 8 марта россияне будут приобретать самые дешевые, но свежие весенние цветы. По ее словам, все весенние цветы стоять в вазе будут не слишком долго – ирисы пять дней, тюльпан, нарцисс – до десяти.
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