Закрываются через год: Флорист развеяла мифы о прибыльности цветочного бизнеса
Цены на цветы просто взлетели, а люди начали сильнее экономить, из-за чего цветочный бизнес стал неприбыльным, сказала НСН Валентина Сафронова.
Массово открывающиеся в России цветочные магазины зачастую закрываются через полгода-год, так как у россиян наблюдается тренд на экономность, сказала в эфире НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
В первой половине 2025 года в России количество юрлиц, занимающихся выращиванием цветов и их дистрибуцией, увеличилось на 1,9 тысячи, до 23,4 тысячи, пишет «Коммерсант». Год к году увеличение темпа роста составило 21,3%. Сафронова объяснила рост числа цветочных магазинов иллюзией прибыльности бизнеса и добавила, что большая часть этих салонов закрываются через полгода-год.
«Я полагаю, что это надуманные цифры. Многие думают, что цветочный бизнес - это прибыльно, однако это иллюзия. Открывается очень много цветочных магазинов, однако они закрываются через полгода-год. Сейчас у людей тенденция на экономность, тем более, что цены на цветы просто взлетели. Например, на свадьбу люди все чаще заказывают оформление из искусственных цветов», - сказал собеседник НСН.
По ее словам, дефицита цветов в России не наблюдается.
«В этом году особенно подорожали экзотические цветы, которые раньше приезжали из ЮАР или из Европы. Отечественные цветы тоже сильно подорожали, потому что удобрения, освещение, отопление, посадочный материал в разы выросли в цене. По самым популярным позициям – роза, гвоздика, хризантема – дефицита нет», - заключила эксперт.
Ранее Сафронова заявила, что за год цветы в России подорожали на 20-30%, на импортные экземпляры приходится более 50% рынка, они дорожают еще больше из-за таможенных пошлин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Закрываются через год: Флорист развеяла мифы о прибыльности цветочного бизнеса
- Певицу Максакову объявили в международный уголовный розыск
- Правнук Левитана рассказал, каким должен быть Эйдельштейн в роли диктора
- «Не надо рисковать!»: Россия не упростит правила провоза жидкости в самолетах
- Кремль принял к сведению слова Трампа о новом сроке для перемирия на Украине
- Готовим сани летом: Цены на школьные товары вырастут на 10% в августе
- Киргизия введет госмонополию на интернет
- Пловца из РФ Ефимова дисквалифицировали на четыре года за мельдоний
- Песков назвал КНДР, Китай и Иран союзниками России
- От Турции до Северной Кореи: Какие направления выбирают россияне в бархатный сезон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru