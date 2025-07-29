В первой половине 2025 года в России количество юрлиц, занимающихся выращиванием цветов и их дистрибуцией, увеличилось на 1,9 тысячи, до 23,4 тысячи, пишет «Коммерсант». Год к году увеличение темпа роста составило 21,3%. Сафронова объяснила рост числа цветочных магазинов иллюзией прибыльности бизнеса и добавила, что большая часть этих салонов закрываются через полгода-год.

«Я полагаю, что это надуманные цифры. Многие думают, что цветочный бизнес - это прибыльно, однако это иллюзия. Открывается очень много цветочных магазинов, однако они закрываются через полгода-год. Сейчас у людей тенденция на экономность, тем более, что цены на цветы просто взлетели. Например, на свадьбу люди все чаще заказывают оформление из искусственных цветов», - сказал собеседник НСН.