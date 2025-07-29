Закрываются через год: Флорист развеяла мифы о прибыльности цветочного бизнеса

Цены на цветы просто взлетели, а люди начали сильнее экономить, из-за чего цветочный бизнес стал неприбыльным, сказала НСН Валентина Сафронова.

Массово открывающиеся в России цветочные магазины зачастую закрываются через полгода-год, так как у россиян наблюдается тренд на экономность, сказала в эфире НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

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В первой половине 2025 года в России количество юрлиц, занимающихся выращиванием цветов и их дистрибуцией, увеличилось на 1,9 тысячи, до 23,4 тысячи, пишет «Коммерсант». Год к году увеличение темпа роста составило 21,3%. Сафронова объяснила рост числа цветочных магазинов иллюзией прибыльности бизнеса и добавила, что большая часть этих салонов закрываются через полгода-год.

«Я полагаю, что это надуманные цифры. Многие думают, что цветочный бизнес - это прибыльно, однако это иллюзия. Открывается очень много цветочных магазинов, однако они закрываются через полгода-год. Сейчас у людей тенденция на экономность, тем более, что цены на цветы просто взлетели. Например, на свадьбу люди все чаще заказывают оформление из искусственных цветов», - сказал собеседник НСН.
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По ее словам, дефицита цветов в России не наблюдается.

«В этом году особенно подорожали экзотические цветы, которые раньше приезжали из ЮАР или из Европы. Отечественные цветы тоже сильно подорожали, потому что удобрения, освещение, отопление, посадочный материал в разы выросли в цене. По самым популярным позициям – роза, гвоздика, хризантема – дефицита нет», - заключила эксперт.

Ранее Сафронова заявила, что за год цветы в России подорожали на 20-30%, на импортные экземпляры приходится более 50% рынка, они дорожают еще больше из-за таможенных пошлин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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