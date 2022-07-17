Российский телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию об отъезде из России
Телеведущий и журналист Андрей Малахов опроверг сведения о том, что уезжает из Россию в Прибалтику.
«Не дождетесь!» - написал он в воскресенье в своем Telegram-канале.
Ранее в Telegram-каналах появились данные о том, что Малахов якобы эмигрировал из России и не намерен ближайшее время возвращаться.
Народная артистка СССР Алла Пугачева опровергла утверждения о своей эмиграции и рассказала, что уехала за границу для лечения и отдыха. Она уточнила, что собирается вернуться на родину к началу учебного года у детей 1 сентября. Супруг артистки, юморист и телеведущий Максим Галкин ранее резко критиковал военную спецоперацию России на Украине.
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