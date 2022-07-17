Российский телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию об отъезде из России

«Не дождетесь!» - написал он в воскресенье в своем Telegram-канале.

Ранее в Telegram-каналах появились данные о том, что Малахов якобы эмигрировал из России и не намерен ближайшее время возвращаться.

Народная артистка СССР Алла Пугачева опровергла утверждения о своей эмиграции и рассказала, что уехала за границу для лечения и отдыха. Она уточнила, что собирается вернуться на родину к началу учебного года у детей 1 сентября. Супруг артистки, юморист и телеведущий Максим Галкин ранее резко критиковал военную спецоперацию России на Украине.

