Российский телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию об отъезде из России

Телеведущий и журналист Андрей Малахов опроверг сведения о том, что уезжает из Россию в Прибалтику.

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«Не дождетесь!» - написал он в воскресенье в своем Telegram-канале.

Ранее в Telegram-каналах появились данные о том, что Малахов якобы эмигрировал из России и не намерен ближайшее время возвращаться.

Народная артистка СССР Алла Пугачева опровергла утверждения о своей эмиграции и рассказала, что уехала за границу для лечения и отдыха. Она уточнила, что собирается вернуться на родину к началу учебного года у детей 1 сентября. Супруг артистки, юморист и телеведущий Максим Галкин ранее резко критиковал военную спецоперацию России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрибалтикаЭмиграцияТелеведущийАндрей Малахов
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