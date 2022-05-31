Появился немой видеоответ Пугачёвой на оскорбления в свой адрес

Алла Пугачева, уехавшая в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми после начала спецоперации на Украине, откликнулась на оскорбление в свой адрес, которое 30 мая появилось на фасаде телецентра «Останкино» в Москве. Посредством видеопроекции неизвестные авторы адресовали Народной артистке СССР фразу: «Алла, хорошо, что ты убежала!», которая заканчивалась нецензурной тирадой.

После этого Пугачева разместила на свой странице в одной из соцсетей короткое видео, на котором улыбается без слов. Ролик она прокомментировала следующей надписью: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!»