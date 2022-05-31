Появился немой видеоответ Пугачёвой на оскорбления в свой адрес
Алла Пугачева, уехавшая в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми после начала спецоперации на Украине, откликнулась на оскорбление в свой адрес, которое 30 мая появилось на фасаде телецентра «Останкино» в Москве. Посредством видеопроекции неизвестные авторы адресовали Народной артистке СССР фразу: «Алла, хорошо, что ты убежала!», которая заканчивалась нецензурной тирадой.
После этого Пугачева разместила на свой странице в одной из соцсетей короткое видео, на котором улыбается без слов. Ролик она прокомментировала следующей надписью: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!»
Ранее Алла Пугачева опровергла утверждения о своей эмиграции и рассказала, что уехала за границу для лечения и отдыха. Она уточнила, что собирается вернуться на родину к началу учебного года у детей 1 сентября. Супруг артистки, юморист и телеведущий Максим Галкин ранее резко критиковал военную спецоперацию России на Украине.
В Кремле, комментируя отъезд за рубеж ряда артистов и деятелей культуры, заявили, что не считают их «врагами государства», в отличие от тех, кто «стал хаять власть и нападать на военных героев».
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