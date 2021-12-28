Российский школьник в юбке выиграл в конкурсе и вызвал скандал

Фотография мальчика на каблуках и в мини-юбке появилась на странице совета старшеклассников школы в Instagram и привлекла внимание пользователей интернета. Так, на снимок отреагировал блогер Сергей Колесиков, сообщает «E1.RU».

«Замечательная «Современная Красная шапочка» победила в конкурсе. Судя по названию, пятиклассник весьма точно улавливает современные тренды», — написал он.

Некоторые пользователи отметили, что победа школьника в девчачьем наряде является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Как сообщила директор учебного заведения Светлана Расторгуева, в предыдущие годы дети для участия в конкурсе так же могли выбирать любой костюм, в том числе и персонажа противоположного пола, однако раньше никаких претензий к выбору наряда ни у кого не было.

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на один миллион рублей. Филипп Киркоров и блогер Дава на премии «Муз-ТВ» вышли на красную дорожку в компании полуобнаженных мужчин и вели себя как влюбленная пара. Журналисты назвали такое шоу «гей-свадьбой». Тиктокер Даня Милохин также появился на церемонии вручения премии в костюме, наполовину сшитом с женским платьем.

