Российский школьник в юбке выиграл в конкурсе и вызвал скандал
Ученик пятого класса в костюме Красной Шапочки победил в новогоднем конкурсе в одной из гимназий Екатеринбурга, после чего разгорелся скандал, сообщают «Известия».
Фотография мальчика на каблуках и в мини-юбке появилась на странице совета старшеклассников школы в Instagram и привлекла внимание пользователей интернета. Так, на снимок отреагировал блогер Сергей Колесиков, сообщает «E1.RU».
«Замечательная «Современная Красная шапочка» победила в конкурсе. Судя по названию, пятиклассник весьма точно улавливает современные тренды», — написал он.
Некоторые пользователи отметили, что победа школьника в девчачьем наряде является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Как сообщила директор учебного заведения Светлана Расторгуева, в предыдущие годы дети для участия в конкурсе так же могли выбирать любой костюм, в том числе и персонажа противоположного пола, однако раньше никаких претензий к выбору наряда ни у кого не было.
Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на один миллион рублей. Филипп Киркоров и блогер Дава на премии «Муз-ТВ» вышли на красную дорожку в компании полуобнаженных мужчин и вели себя как влюбленная пара. Журналисты назвали такое шоу «гей-свадьбой». Тиктокер Даня Милохин также появился на церемонии вручения премии в костюме, наполовину сшитом с женским платьем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск россиян
- Злодеев признан лучшим игроком сборной РФ в матче МЧМ со Швейцарией
- Украинский депутат предложил Кадырову выступить в Гааге
- По квартире из фильма «Ирония судьбы» будут проводить экскурсии
- Американских военных начал кормить робот
- Астрономы предупредили о «парад планет» и звездопаде Квадрантиды
- Назван еще один симптом «омикрона»
- СМИ: погибший журналист Просвирнин перед смертью был под действием наркотиков
- Женщина и ребенок отравились угарным газом под Тулой
- Один член экипажа аварийно севшего вертолета в Удмуртии погиб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru