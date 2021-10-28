СМИ: телеканал «Муз-ТВ» обвинили в гей-пропаганде
Телеканал «Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.
По информации агентства, в суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО «Муз ТВ Операционная компания». Какое ведомство обратилось в суд и что стало причиной составления протокола - не уточняется.
Заявление будет рассмотрено 17 ноября.
Ранее в Венгрии был принят закон, ограничивающий распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола, сообщает RT.
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