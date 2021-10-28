СМИ: телеканал «Муз-ТВ» обвинили в гей-пропаганде

Телеканал «Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«Люди X». Захарова раскритиковала паспорт США с третьим гендером

По информации агентства, в суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО «Муз ТВ Операционная компания». Какое ведомство обратилось в суд и что стало причиной составления протокола - не уточняется.

Заявление будет рассмотрено 17 ноября.

Ранее в Венгрии был принят закон, ограничивающий распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола, сообщает RT.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЛГБТГомосексуализмСудТелеканалы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры