Российский президент поделился ощущениями после первой прививки от COVID-19

Путин сказал, что сразу после прививки ничего не почувствовал.

«Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял, - в левую руку делали (укол – прим. НСН) - почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой», - рассказал глава государства.

На следующее после вакцинации утро Владимир Путин ощутил, что «немножко поламывает».

«Но на следующий день, когда измерил температуру - нормально, - все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю», - рассказал президент.

Единственное ограничение, которое он испытал – отказ от физической активности: «спортом не занимался трое суток: ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал», сообщает ТАСС.

Президент также рассказал, почему долго не делал прививку – не хотел «обезьянничать», делать вакцинацию, по чужому примеру.

При этом российский лидер напомнил о большом числе россиян, уже прошедших полный курс вакцинации препаратом «Спутник V».

«У нас ведь свыше 6 млн человек уже привились - это очень приличный показатель. Из них 4 млн 300 тыс. - это люди, которые получили уже двойную прививку: первый и второй укол сделали», - сказал Путин.

Ранее он отметил качество российских препаратов от коронавируса, подчеркнув, что не знает о серьезных побочных эффектах от их применения.

