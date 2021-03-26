Песков рассказал о состоянии Путина после вакцинации от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина после прививки от коронавируса «никаких побочных явлений не было», сообщает ТАСС.
«На самом деле президент чувствует себя хорошо», - сказал представитель Кремля.
Глава государства получил первый компонент вакцины от COVID-19 23 марта. Отвечая на вопросы журналистов Песков отметил, что ещё раньше привились близкие Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после прививки от коронавируса он будет расширять географию посещения различных объектов и станет больше ездить с визитами.
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