Названа дата окончания клинических испытаний российской вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября.

Попова на XII ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням рассказала, что с 1 января 2020 года коронавирус был подтвержден у более чем у 0,6% россиян.

Вакцина «Спутник V» может поступить в гражданский оборот через несколько дней

Ранее директор по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов заявлял, что срок третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть продлен до года, чтобы оценить безопасность, иммуногенность и эффективность препарата.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Вакцина
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