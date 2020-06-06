Российский Минздрав зарегистрировал новый препарат от осложнений COVID-19
Препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения осложнений при коронавирусе получил регистрационное удостоверение в России. Минздрав выдал документ по ускоренной процедуре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19», - сказано в официальном сообщении.
В Минздраве сообщили также, что ускоренная процедура регистрации предусмотрена постановлением правительства, регламентирующим обращение лекарств при угрозе возникновения и ликвидации ЧС.
Отмечается, что «Левилимаб» первоначально применялся для лечения ревматоидного артрита.
Ранее депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал условия, при которых новая вакцина от коронавируса может не понадобиться.
«Я бы сделал акцент на том, что давайте мы сделаем так, чтобы нам не понадобилась эта вакцина. Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», – прокомментировал он.
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