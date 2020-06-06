Российский Минздрав зарегистрировал новый препарат от осложнений COVID-19

Препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения осложнений при коронавирусе получил регистрационное удостоверение в России. Минздрав выдал документ по ускоренной процедуре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19», - сказано в официальном сообщении.