В Подмосковье двое взрослых и младенец погибли из-за неисправной газовой колонки
Три человека, в том числе трехмесячный ребенок, погибли в городе Дзержинский Московской области из-за неисправной газовой колонки. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, накануне в квартире на улице Спортивная были найдены тела супругов и младенца без видимых признаков насильственной смерти, пишет RT.
«В ходе осмотра места происшествия установлено, что квартира оборудована газовой колонкой, которая находилась в неисправном состоянии», - подчеркнули в прокуратуре.
Как сообщил подмосковный главк Следственного комитета, жители Дзержинского могли погибнуть из-за отравления угарным газом. По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в деревне Заречная Пензенской области семь человек погибли в результате отравления газом.
