Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что российские компании берутся за разработки мессенджеров, так как прослеживается тренд государства на отказ от иностранных сервисов. 

В России появилась еще одна альтернатива Telegram – а может быть, и национальному мессенджеру MAX: это платформа «Молния», разработанная компаниями RedSoft и Passion Tech. «Молния» объединяет функции соцсетей, коротких видео, стриминга и международной торговли, утверждают ее создатели, позиционирующие платформу как альтернативу западным сервисам. Клименко верит в успех проекта.

«Компания RedSoft известная, у них есть своя база данных, есть свои операционные системы. Видимо, сейчас они исходят из гипотезы, что на российском рынке постепенно не останется иностранных мессенджеров. Про сроки никто не знает, но государство все-таки решило, что иностранные мессенджеры несут в себе опасности для граждан. Это мошенники, террористы и так далее. Я думаю, что будет здоровая конкуренция между MAX и «Молнией». Посмотрим, как они будут развиваться. Люди очень консервативны, поэтому да, пока условный Telegram не исчезнет каким-то образом, переходить на новые мессенджеры нет смысла. Все будет двигаться в сторону мессенджера, где есть все, включая возможности для торговли», - рассказал он.

Минцифры в скором времени примет решение о блокировке звонков через зарубежные мессенджеры, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
