Российский фонд подал заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Европе

В интервью телеканалу "Россия 24" Дмитриев отметил, что фонд планирует встречу с делегацией из Франции, переговоры ведутся с представителями других европейских государств. Также он отметил, что производство вакцины может начаться в ФРГ.

Ранее стало известно, что производство препарата уже налажено в Индии и Южной Корее. Российская вакцина иностранного производства будет поставлена, в частности, в Аргентину. Ранее НСН писала о том, что страна купит 25 млн доз "Спутника V".

Глава РФПИ заявил, что детали поставок станут известны в середине зимы: в конце декабря и начале января. По его данным, первые поставки за рубежом начнутся уже в январе.