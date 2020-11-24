Российский фонд подал заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Европе
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение вакцины отечественного производства "Спутник V" в Европейскую медицинскую ассоциацию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на гендиректора фонда Кирилла Дмитриева.
В интервью телеканалу "Россия 24" Дмитриев отметил, что фонд планирует встречу с делегацией из Франции, переговоры ведутся с представителями других европейских государств. Также он отметил, что производство вакцины может начаться в ФРГ.
Ранее стало известно, что производство препарата уже налажено в Индии и Южной Корее. Российская вакцина иностранного производства будет поставлена, в частности, в Аргентину. Ранее НСН писала о том, что страна купит 25 млн доз "Спутника V".
Глава РФПИ заявил, что детали поставок станут известны в середине зимы: в конце декабря и начале января. По его данным, первые поставки за рубежом начнутся уже в январе.
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