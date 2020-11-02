Россия передаст Аргентине 25 миллионов доз вакцины от COVID-19

Россия передаст Аргентине 25 миллионов доз разработанной в Институте им. Гамалеи вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" . Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в интервью агентству, что Россия может передать его стране 10 миллионов доз препарата уже в декабре этого года. В начале 2021 года Россия передаст Аргентине, по предварительным данным, 15 миллионов доз вакцины.

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Ранее стало известно о подписании соглашений на поставку российского препарата Аргентине и Перу. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" также будут производить в Индии, Корее, Китае и Бразилии.


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:АргентинаКоронавирусВакцина
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