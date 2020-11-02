Россия передаст Аргентине 25 миллионов доз вакцины от COVID-19
Россия передаст Аргентине 25 миллионов доз разработанной в Институте им. Гамалеи вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" . Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в интервью агентству, что Россия может передать его стране 10 миллионов доз препарата уже в декабре этого года. В начале 2021 года Россия передаст Аргентине, по предварительным данным, 15 миллионов доз вакцины.
Ранее стало известно о подписании соглашений на поставку российского препарата Аргентине и Перу. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" также будут производить в Индии, Корее, Китае и Бразилии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Трамп: В США нет свободы прессы
- Депздрав Москвы опроверг информацию о побочных эффектах вакцины от COVID-19
- Баку заявил об уничтожении армянского ЗРК «КУБ»
- МВФ: Описать ситуацию в мировой экономике можно только русской буквой
- Число ушедших на карантин школ РФ сократилось до шести
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru