Россия передаст Аргентине 25 миллионов доз вакцины от COVID-19

Россия передаст Аргентине 25 миллионов доз разработанной в Институте им. Гамалеи вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" . Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в интервью агентству, что Россия может передать его стране 10 миллионов доз препарата уже в декабре этого года. В начале 2021 года Россия передаст Аргентине, по предварительным данным, 15 миллионов доз вакцины.