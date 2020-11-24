«Без полноценных исследований». Фармакологи о признании вакцин жизненно важными препаратами

«Мне сложно спорить с Мишустиным, он считает, что можно. Любой зарегистрированный препарат можно туда включить. По опыту, в перечень входят вакцины, которые включены в Национальный календарь прививок. Эти вакцины еще никуда не вошли. Если мы говорим о вакцинах института Гамалеи или центра «Вектор», то формально по упрощенной процедуре они зарегистрированы, но мы не знаем, что именно он включил в перечень. А вообще раз у нас регистрация проходит без полноценных исследований, то что удивляться, когда препарат включают в перечень жизненно важных лекарств», - сказала она.



В свою очередь, исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в эфире НСН рассказала, для чего вакцины включают в список жизненно важных препаратов.



«Теперь цена будет регулироваться государством. То есть производитель регистрирует заявленную цену, и выше нее он не сможет вакцину никому поставлять. Соответственно, итоговая цена будет формироваться от фактической цены поставки, которая не может превышать заявленную цену, а также оптовой и розничной надбавки, размер которой будет установлен в каждом регионе индивидуально. Таким образом, включением препарата в ЖВЛП обеспечивается его экономическая доступность», - объяснила она.



Ранее разработчики вакцины «Спутник V« заявили, что эффективность препарата, согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95%. В третьей фазе испытаний участвуют 40 тысяч россиян, из которых более 19 тысяч получили уже и первую, и вторую инъекции.



Вакцина «Спутник V» стала первым в России и мире зарегистрированным препаратом от COVID-19. Её разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. В настоящее время третья фаза клинических испытаний вакцины идёт также в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ и ряде других стран.

