Российские эпидемиологи оценили «быструю» американскую вакцину от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что ускоренное создание вакцины при определённых условиях возможно, но её ещё должны официально разрешить.

«Если они начинали (разработку вакцины — прим. НСН) с нуля, то странно. Если начинали с готовой платформы, то ничего особо странного нет, тем более что они протестировали какую-то определённую выборку. Вот когда они получат разрешение на гражданский оборот этой вакцины, тогда можно будет сказать, что у них вакцина есть. А когда они ещё её произведут в количестве, достаточном, чтобы обеспечить количество жителей этой страны, тогда совсем будет хорошо. И, может быть, это займёт не один год», - отметил он.

Гинцбург также высказал мнение, что производители вряд ли сумеют быстро обеспечить массовую вакцинацию населения.

«Если собрать все мощности в мире, которые производят вакцины, и загрузить их только одной этой вакциной, забыв про все календари прививок, думаю, за год мы сможем наработать 25% необходимого количества, чтобы проиммунизировать население земного шара. Думаю, что я не очень сильно ошибаюсь в своих оценках», - добавил эпидемиолог.

Несколько вакцин против нового коронавируса разрабатываются и в России. По данным Минздрава, клинические испытания начнутся уже через месяц. Если всё пойдёт по плану, то производство вакцины могут запустить уже в августе, отмечал Гинцбург.

Его коллега, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов рассказал НСН, что над вакциной работает их центр, а также новосибирский «Вектор» и компания «Фармстандарт».

